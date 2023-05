El material antiadherente que se suele emplear es el Teflón. La marca Dupont ya no incluye en su fabricación el PFOA, el ácido perfluorooctánico, por su toxicidad. Tanto el Teflón actual como otros antiadherentes que se usan son de PTFE (tetrafluoroetileno), que no presenta problemas de toxicidad, siempre que no se sobrepasen entre los 250º y los 270ºC. Tales temperaturas no se alcanzan a la hora de cocinar porque se queman y se desnaturalizan los aceites además de que se alteran los nutrientes.