En este horneado cada uno elige qué tipo de cerveza quiere fabricar: la rubia y más suave tipo lager o más tostada y por tanto más fuerte tipo Guinness. Esta decisión determina la temperatura del horno, que puede programarse desde 150º C a 250º C y el tiempo con un rango que empieza en los 10 minutos y puede durar 60 minutos. Estos pasos se conocen como maltear la cebada. Así, a los granos de cebada germinados y tostados se les llama malta.

Ahora llega la fermentación para lo que se incorpora la levadura y se añade la dosis de paciencia. El recipiente donde almacenar la preparación tiene que estar tapado con la finalidad de que no se contamine por bacterias. Es importante además no precintarlo o sellarlo porque se acumularía dióxido de carbono. Los expertos aconsejan que este envase sea de acero inoxidable, vidrio o de plástico de alta calidad.

Para obtener una cerveza ale se tiene que guardar durante dos semanas en un lugar oscuro y fresco que se encuentre a una temperatura de entre 18º C y 22º C. Las lager necesitan más frío, entre 7º C y 13º C.