Yo soy la primera que acudo a las redes y a Internet en busca de información de todo tipo: cómo cuidar la orquídea, la mejor besamel para las croquetas, propuestas nuevas de cena, ejercicios de espalda… Sin embargo, a veces se difunden ideas supuestamente ingeniosas que dejan mucho que desear e incluso pueden ser peligrosas. Una de ellas es la de echar leche en la cafetera italiana y no agua. En Uppers vamos a explicar qué pasa si pones leche en vez de agua en la cafetera de toda la vida, esa que cuando el café sube se oye un chisporroteo e inunda toda la casa con un olor maravilloso.

Esta sencilla máquina necesita como ingredientes agua y café molido . No obstante, ciertas cuentas de redes sociales que difunden microvídeos proponen sustituir el agua por la leche para preparar el típico café latte de desayuno o de merienda . Tal vez, persiguen que el resultado sea más denso o intenso, pero lo más probable es que en el experimento arruinen la cafetera italiana o se quemen al limpiar el cisco que se monta en la placa cuando la leche es expulsada como la lava de un volcán.

Los expertos cafeteros recomiendan que la operación debe realizarse a fuego medio para que el café no se sobrecaliente. Ese sonido de chisporroteo se produce porque el depósito del agua casi se ha vaciado. Por tanto, es cuando se debe apagar el fuego o retirar la cafetera porque el café está preparado. De todos modos, la parte inferior cuenta con una válvula para que escape el vapor si es necesario. Si el filtro se obtura y no deja salir el agua, en caso de no existir esa válvula, podría estallar la cafetera.