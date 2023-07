Se acabó la discusión: la mejor cerveza, según la OCU

Alemanes, ingleses, irlandeses... son muchos los países del norte europeo que reivindican su vínculo histórico con la cerveza. Y está muy bien. Pero hay una verdad que no se puede discutir: la cerveza fría es cosa del Mediterráneo. Y ahí los españoles tenemos mucho que decir. No por nada nos bebemos un promedio de 80 litros de birra al año, per cápita. Y producimos unos 35 millones de hectolitros al año.