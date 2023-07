Cada cierto tiempo se pone de moda un electrodoméstico que se convierte en imprescindible en nuestros hogares, ya sea para la cocina o para la limpieza del hogar. En general, prometen hacernos la vida más fácil y ofrecernos unos beneficios que hasta entonces no teníamos. Ahora es el turno de las freidoras de aire. Las air fryer llevan años intentando asaltar el mercado y popularizarse, pero no ha sido hasta ahora que han despuntado, tal vez no solo por sus buenos resultados, sino por la posibilidad de ahorrar en aceite.