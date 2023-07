Algo tendrá la tapa española para que el 72% de los hosteleros no se hayan planteado quitarlas de sus establecimientos durante este último año y medio de inflación descontrolada. Podría tocarnos, de acuerdo, la manzana podrida, el hostelero que nos cobra cuando no consumimos, pero por lo general, raro sería que saliéramos de casa a tomar algo y no cayeran al menos una tapa de aceitunas. Nada parece afectar a una de las tradiciones culinarias más amadas y aceptadas por quienes se echan a los bares y acompañan su cerveza fría, su vinito o su vermú de una de estas pequeñas delicias.