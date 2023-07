Los cocineros españoles mudan de piel

Hubo un tiempo en que solo los más avezados conocían el nombre del cocinero de su restaurante favorito. Porque hubo un tiempo en el que ir a comer a un restaurante era un ejercicio limitado para la mayoría de las familias españolas algún domingo puntual y días de fiestas de guardar . Además, el patrón familiar era constante. Se solía variar poco de establecimiento. Si me apuran, incluso se variaba poco incluso de menú: la cocina española era clásica hasta para eso. Y las familias españolas disponían de una renta discreta que no les permitía grandes alardes.

El éxito de la nueva cocina vasca – a partir de 1976- mantuvo a los cocineros en un perfil similar al de siempre. El éxito no los turbó en exceso. Arzak, Subijana, Arguiñano, Martín Berasategui, Luis Irízar o Hilario Arbelaitz, Juan José Castillo, Ramón Roteta, Zapirain, Iza, Arguinzoniz y otros, y más tarde los David de Jorge, Eneko Atxa o Aduritz. Sus nombres empezaron a ser conocidos , participaban en programas de televisión y radio, pero su naturaleza de cocineros se superponía a cualquier otra condición.

Los pioneros, de la mano de Paul Bocusse, actualizaron y revolucionaron para siempre la cocina vasca con tres mandamientos impecables: “Hacer los platos tal y como son , sin ninguna degeneración; recuperar recetas perdidas ; y crear nuevos platos con productos de proximidad ”, dicho y hecho. Los sukaldaris (cocineros) abrieron la puerta a un futuro gastronómico prometedor para toda España y lo hicieron con el hándicap de que la vasca ya era una cocina de excelencia, reconocida y querida por sus ciudadanos y debieron conquistar territorios complicados y no siempre entendidos y aplaudidos. Pero, en cualquier caso, tras aquel ochomil, el cocinero seguía ahí, donde se intuía que estaba un cocinero.

Con Ferrán Adriá todo cambió. A las excelencias gastronómicas, creativas, innovadoras, rupturistas e investigadoras de Adriá, a la invención de un nuevo concepto con lenguaje propio, se añadió una condición de estrella de la que hasta ese momento no disfrutaban los chefs. Los estrellatos siempre traen cosas buenas, regulares y muy malas. Sobre todo, porque son pocos los elegidos pero muchos los aspirantes.

Pocas veces una disciplina se ha visto tan desbordada por émulos que pretendían subir al monte Olimpo llamados exclusivamente por la idea de la celebridad. Gentes sin conocimiento, talento, capacidades ni experiencia, pero cargados de autocomplacencia y adornados por la impostura se encalomaron al bullismo imperante y empezaron a deformar el vasto universo gastronómico español, donde no encontrará dos piezas iguales.

Con todo, la ola de Adriá, además de a los imitadores de todo a cien, trajo beneficios impagables a la gastronomía española, que se convirtió en la referencia mundial, con implicaciones políticas económicas y sociales. Aun hoy, veinte años después de la portada de The New York times magazine en el que un cariacontecido Adriá posa sobre el titular que reza: “Cómo España se convirtió en la nueva Francia”, la cocina española sigue jugando las grandes ligas y una nueva generación de cocineros están ente los elegidos del planeta.

Tras Adriá fue incorporándose a la cocina española una generación de cocineros aun hoy en liza que está marcando su propia época. Una generación por acumulación, por capas, generacionalmente diferenciados pero formando parte de un mismo universo. Dacosta, Joan Roca, Ángel León, Carme Ruscalleda, Jordi Cruz, Dabiz Muñoz, Dani García, Paco Roncero, Oriol Castro, Ricard Camarena, Paco Morales, Diego Guerrero etc.

El asunto es que desde hace años los cocineros mudaron la piel y entraron finalmente en la celebridad posmoderna . Pero no seamos injustos: no debería olvidarse que durante la crisis de 2008 las tres actividades que con más pujanza hablaban de una España hundida en el lodo del ladrillo eran el deporte : “soy español, a qué quieres que te gane” lucía el lema popular en las camisetas; la ingeniería española, que asumía proyectos titánicos en todo el mundo; y la gastronomía , ese mascarón de proa de la modernidad hispana. Pero todo es, sin dudas, una cuestión de equilibrio.

Los cocineros que ve usted en la tele, anunciando mil productos pasan muchas horas en su cocina haciendo fondos. No es oro todo lo que reluce, pero es cierto que su financiación está hoy más repartida, procedente de más fuentes y aprovechan su tirón mediático. El dinero no se hace solo vendiendo menús. Esa realidad -publicidad, radio, tele, congresos, conferencias, libros, asesoramientos internacionales etc…- abrió un nuevo debate porque muchos aficionados se frustran al ir a cenar a determinados restaurantes donde no encuentran al cocinero. Porque claro, a estas alturas, todo el mundo conoce ya al cocinero del restaurante y quiere tocarlo y hacerse un selfie con él.