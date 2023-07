Las recetas más refrescantes de Karlos Arguiñano para triunfar este verano

Esta ensalada de tomate, sandía y queso feta con aceite de cúrcuma es perfecta para el verano por la temporalidad de sus ingredientes principales, que están en su mejor momento. Una combinación ganadora que, si no has probado todavía, no te puedes perder. Se tarda cero coma en preparar. No hay más que trocear los ingredientes, emplatar y regar con un aceite de cúrcuma que es una delicia.