Esto no es una nota periodística, es un servicio a la comunidad . Cuando hablamos de ceviches muchos cocinillas se echan para atrás porque es un plato de esos que 'nunca queda como lo hacen los profesionales'. Por eso hemos querido proponerte hoy una variedad del ceviche cuya preparación es más asequible y afín a las habilidades locales y que se puede preparar casi en cualquier lugar de España.

Es por todos conocido que cada país tiene algún plato representativo cuya 'correcta' preparación requiere cumplir algunas normas básicas muy específicas. Nos pasa a los españoles con la paella: no se mueve el arroz, el color lo tiene que dar el azafrán, siempre hay que dejar algo de socarrat y no, no lleva chorizo. A los peruanos les pasa lo mismo con el ceviche, su plato estrella. Por eso, antes de hablar del tiradito, convengamos en que para hacer un auténtico ceviche peruano hay también normas elementales: el pescado fresco es imprescindible, se usan zumos de lima (los limones verdes y pequeños), cebolla roja sal y 'ají limo' (una de las mucha variantes del los ajíes o chiles picantes peruanos), se decora con cilantro y se acompaña de camotes (boniatos) cocidos.