José Andrés contra el edadismo: "Me gustaría una sociedad en la que a los mayores se les dé mucho más valor y respeto"

El célebre cocinero asturiano estuvo en la Cadena Ser y dejó algunas perlas sobre como imagina su jubilación

"Cantando habaneras en catalunya o haciendo quesos en Asturias", son algunas de las opciones que baraja

El reconocido chef también abogó por un mayor respeto a la experiencia de quienes se acercan a la tercera edad

Probablemente una de las primeras cosas que haga José Andrés, cuando se retire, sea no retirarse. Mejor, aún no sólo seguir haciendo lo mismo sino hacerlo mejor: abrir una escuela de cocina, o una panadería, o ayudar a una familia a abrir su negocio. José Andrés quiere compañía. Pero sobre todo quiere darla. Después de todo no es otra cosa lo que viene haciendo desde hace años desde la ONG World Central Kitchen, presente en catástrofes y zonas de conflicto dando eso, compañía. Y comida, claro.

Plan de... ¿jubilación?

En una entrevista concedida a Gastro SER, el asturiano se ha prodigado sobre lo que imagina para cuando le llegue la edad de la jubilación. Y por su puesto, para José Andrés nada pasa por permanecer pasivo: "Hombre, antes de retirarme me gustaría ganarme un puesto en la nueva estación espacial, cuando se inaugure con Axiom Space, con la que he colaborado mandando paella valenciana y jamón ibérico al espacio, aunque no tuve tanto éxito porque nos dimos cuenta de que al abrir una paella perfectamente cocinada, seca y con el grano suelto, los granos empiezan a separarse y los astronautas tienen que ir cogiendo uno a uno", declaraba el chef entre risas. "¿Lo podré cumplir? No sé. Pero yo soy soñador".

"Pero antes de pensar dónde estaré con 80 o 90 años, lo que sí sé es que me gustaría estar en muchas partes del mundo", añadía. "Me gustaría formar parte de lo que ha sido mi vida. Y sí, en algún prado de Asturias, haciendo queso, por qué no. Pero también en algún lugar de Cataluña, cantando el meu avi va anar a Cuba: una buena habaneras, un cremat y unas gambas de Palamós o una buena zarzuela. O en Sanlúcar de Barrameda, en el sur, con un buen fino o una buena manzanilla, y unos buenos langostinos y un buen pescado frito".

Contra el edadismo

El chef favorito de los presidentes norteamericano -se reúne con Joe Biden y fue condecorado por Obama- también manifesto su perplejidad ante la manera en que la sociedad trata a las personas mayores, de quienes, aseguró, se debería aprovechar la experiencia. Por eso abogó por facilitar la actividad de dichos ciudadanos. "Tendríamos que tener sistemas para conseguir que las personas que quieran puedan seguir colaborando porque muchos de ellos quieren y, a veces no pueden. No les damos el respeto que se merecen".