Cirujanos de la pata negra

Ya tiene el jamón en la calle, dispuesto y generoso como él solo a ser devorado por usted. En este momento el trabajo del maestro jamonero y del maestro cortador se dan el relevo . Sin el segundo, el trabajo del primero se malograría. Cortar mal un jamón no es una cuestión de estética. El corte de la pieza no es solo una cuestión práctica. No se trata solo de hincar el cuchillo para consumirlo. El corte correcto del jamón es el camino al éxito y el placer . Sin un buen corte no hay jamón, por mucho cuidado y esmero que se haya puesto en su crianza y elaboración. Es un rito que requiere una maestría acreditada , el conocimiento exacto de la anatomía de la pata, los ángulos de juego, las zonas de ataque para lograr que cada loncha tenga la mezcla de magro y grasa que lo convierte en algo único. Y por supuesto, del corte depende el aprovechamiento óptimo de la pieza . “Esto es una cadena desde el inicio hasta el final. Cuando ponen un jamón en nuestras manos es un trabajo de muchos años. Un mal cortador puede malograr el mejor jamón del mundo y un buen cortador puede defender un jamón mediocre”, explica Paco Ortega, maestro cortador de jamón.

Obviamente no vale cualquier cuchillo. Seguro que usted ha visto cosas que nadie creería. Cuchillos de sierra, machetes sin afilar, navajas cabriteras, cuchillos de verdura e incluso a un cuñado cortándolo con un cutter. Huya de estos profanadores de la sacrosanta pieza de jamón y céntrese en aprender. No es fácil alcanzar la perfección de un maestro pero no es imposible adquirir una técnica y conocimientos básicos que le permita disfrutar de un jamón razonablemente cortado en casa. El cuchillo debe ser largo, delgado, flexible y estar afilado como si viniera de un campamiento samurái de fin de semana. Los expertos lo prefieren tipo salmonero, con alveolos en la hoja para que el jamón no se adhiera. La longitud es cosa de cada uno, como la empuñadura. Lo que no aspire es que un maestro jamonero le preste su cuchillo. Si tiene curiosidad, sepa que existe la Asociación Global de Amigos del cuchillo jamonero, Agacuj. Ahí es nada.