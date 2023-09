Todos lo hemos hecho alguna vez. Coger una coctelera, mezclar líquidos varios con hielo, agitar con actuación estelar y servir en copa glamourosa. Sin embargo, por decirlo de un modo elegante, no siempre el resultado es el esperado. Para poder venirte arriba en la próxima cena con amigos con una especialidad y maneras que no corran la misma suerte, hemos consultado al maestro coctelero Suso Ormeño, del restaurante-coctelería madrileño Martinica, las claves para acertar. Tipos de cócteles, qué poner de picar o, entre otras cosas, qué es mejor que no intentes. Shacke it!