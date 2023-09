En general, los productos lácteos se deben conservar en el refrigerador a una temperatura de entre 2ºC y 5ºC y estar pendiente de sus fechas de caducidad o de consumo preferente como en el caso de los yogures. Por su parte, la leche, si no está abierta, no exige frío, pero sí un lugar fresco y seco lejos de una exposición solar directa. Ya abierta la botella o el cartón, es necesario meterla dentro de la nevera. En caso contrario, la leche empieza a desarrollar microorganismos que repercuten en el sabor, el olor y el aspecto hasta que se convierte en un alimento perjudicial para la salud.

Por su parte, en esos cajones para la fruta y la verdura, siempre en la zona más baja, se mantiene la temperatura menos fría. No obstante, la puerta es el área menos fría de todas ya que está sometida a cambios bruscos por el hecho de abrirla y cerrarla. De esta forma, la puerta debe destinarse a todos los alimentos que no necesitan tanto frío ni una estabilidad permanente como es el caso de las bebidas o las salsas que no son caseras (kétchup o mostaza). Así, este lugar no sería el indicado para guardar la leche, por mucho que haya un estante que parece diseñado para ella exprofeso.