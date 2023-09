Tabernas centenarias de Sevilla, donde la vida pasa

Una ciudad se puede entender y conocer a través de sus mercados de abastos, sus cementerios y sus tabernas. Ahí hay más pistas e información que en los archivos municipales. Sevilla, ciudad donde hoy cohabitan tabernas y librerías desmintiendo la sentencia rancia que colocaba en contraposición falaz la cultura y el vino al abrigo de un bar, mantiene un parque de establecimientos centenarios señero y vivo. Y Joaquín Lozano Torres ha tenido el acierto, la pericia y el buen gusto de recopilar esa memoria de aquella ciudad de suelos sembrados con serrín en B, de bares (Fénix editora), con fotografías de Francisco Morales Ferraro. Lozano ha dedicado su vida profesional al transporte marítimo en España y Latinoamérica; y es sobre todo un devoto de las cosas de Sevilla. “Este libro es una dedicatoria a mis padres, quienes me inculcaron el gusto por el costumbrismo sevillano a través de una vida entera en los almacenes textiles Ciudad de Londres, en la calle Cerrajería, pleno centro de Sevilla”, dice.

Es un libro pertinente -porque sorprendentemente prácticamente no existía una compilación similar- y es imprescindible porque tiene vocación de ejercer de guía para quienes quieran conocer las entretelas de la ciudad más allá de su fachada y las fotos de Instagram. El libro de Lozano indaga en lo que queda una vez que se asienta la polvareda que provocan los turistas al salir . Es la ciudad de siempre, la de la memoria sevillana. El libro pisa los caminos de la historia, la cultura, la leyenda, el paisanaje y la gastronomía en locales que comenzaron siendo en su mayoría despachos de vinos, avanzaron después poniendo un trozo de queso o algún embutido, arencones en salazón y algo de cuchareo para terminar siendo lugares de referencia por sus especialidades: la aceituna gordal, el salchichón de Riera, la pavía de bacalao, espinacas con garbanzos, la carrillada guisada, el jamón bien cortado, el solomillo al whisky (mantecado), la ensaladilla, las papas aliñás o unos boquerones en adobo que le prestan su aroma a media docena de calles, botas viejas con vinos de Jerez o Moriles, tinajas manchegas con tinto, coroneles y cerveza bien tirada.

Joaquín Lozano ha estudiado 34 establecimientos. Se ha situado en el centro de cada uno de ellos y ha dejado que el tiempo y la historia le permeen. No es un censo ni un listado: es un recorrido sentimental por esos templos que dan personalidad a una ciudad. Ha tirado de curiosidad, conocimiento, lecturas y anecdotario. No hay ciudad con futuro que no preserve su pasado. Sevilla, siempre mirándose en el espejo del río, mima con celo sus tradiciones, se engola y se pone guapa cuando es necesario, pero también saca las garras contra los intentos de borrar su identidad. Identidad que se refleja en los azulejos de Mensaque, en los edificios de Aníbal González, el arquitecto referente de la arquitectura regionalista Sevilla y director de la Exposición iberoamericana de 1929; en la alfarería popular que cubre fachadas y frisos; en las vigas de los techos, la caoba de los mostradores “de color parecido a los burladeros de La Maestranza” o el mármol ajado en la tapa de las mesas.