No hay día en el que no se polemice sobre las condiciones laborales de los camareros y es lógico, siendo la hostelería un sector donde siempre ha habido empresarios que tradicionalmente solo han mirado de reojo la normativa laboral. Hay de todo, pues sí. Igual sabe usted también de medios de comunicación, de bufetes de abogados, de comercios, empresas de seguridad y hospitales privados donde se aplican raseros semejantes. Dicho sea por socializar el sonrojo. Pero una cosa no exculpa la otra. La caza y captura de buenos profesionales de la hostelería es ya caza mayor. Los establecimientos captan a los alumnos en las escuelas y les ofrecen trabajo antes incluso de que terminen su formación. Se roban los profesionales entre los negocios con sumas de dinero que no siempre amerita el local o sostiene el negocio. Surgen los cazatalentos especializados. El sector está cambiando para siempre.