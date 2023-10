View this post on Instagram

El gusto del cocinero, no obstante, va más allá de lo profesional. Y es que tal y como reveló en su podcast, siempre que va de viaje se lleva latas de la marca consigo, para comer en caso de que no le guste la comida del avión. Aunque se desconoce cuántas latas lleva encima, este truco podemos aplicarnos nosotros mismos también en nuestros viajes, e incorporar algún alimento que nos guste en nuestro equipaje de mano para no pasar un mal trago con la comida en el avión.