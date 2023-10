Los dos actores charlaron en el auditorio del Palacio de Exposiciones y Congresos de Oviedo donde no cabía ni una persona más. Streep, ante tal recibimiento bromeó afirmando sentirse “como Taylor Swift” al inicio de esa charla sin guion con Banderas donde hablaron desde sus vivencias como intérpretes, hasta los mayores retos a los que se han enfrentado o el futuro de la profesión.

Ahí habló de cómo sus padres fueron una gran influencia para ella como artista. A su padre, pese a ser un hombre de negocios, “le encantaba tocar el piano. Cobraba vida cuando llegaba a casa y podía tocar y componer su propia música”. Mientras, recuerda como su madre le “dio su amor por el teatro” . “A veces nos despertaba a mí y mis hermanos y nos decía que no teníamos que ir a la escuela, que íbamos a Nueva York al teatro. Vi el ‘Man of La Mancha’ original, vi a Mary Martin en ‘Peter Pan’, todas esas increíbles actuaciones”, recordó.

Sin ellos probablemente hoy no sería actriz, y eso que al principio lo veía algo “frívolo”. “No fue hasta alcanzar la veintena cuando entendí el poder y el valor de ello, que no se trataba solo de complacerme a mí misma” reflexiona. Y hoy es una de las actrices más aclamadas del mundo, aunque la fama la lleva un poco mal. “Tengo 74 años, debería estar acostumbrada, pero no lo estoy. Nunca quise ser actriz para ser famosa” confesaba a Antonio Banderas.