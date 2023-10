Marchando un chuletón de laboratorio, poco hecho

En 2013 , en un acto retransmitido en directo través de un canal de televisión, se cocinó en Londres la primera hamburguesa sintética . Habían tardado cinco años en fabricarla, con un coste de 250.000 euros . Esta conformada por 20.0000 hilos de ternera cultivada. De tejido muscular in vitro . Además llevaba huevo, migas de pan, azafrán y zumo de remolacha.

Lo que resulta interesante es que está revolución científica no haya sido protagonizada por los gigantes de la alimentación sino por las empresas tecnológicas , cuyo credo, resulta obvio, tiene más que ver con la disrupción y la apertura de nuevos mercados que con el contenido concreto de lo que propugnan. Gente con Serguei Brin , uno de los fiundadores de Google o Bill Gates, de Microsoft, andaban financiando los proyectos pioneros y, una vez más, manejando esta nueva barbacoa global.

Sumen otro dato: el 70% de la superficie agrícola disponible no se utilizan para cultivar productos destinados a consumo humano sino a producir alimentos para el ganado. Se calcula que el 15% de las emisiones globales de gases invernadero proceden de las macrogranjas , problema añadido a la contaminación del subsuelo y los acuíferos. Ese es uno de los argumentos a los que se agarran los productores de carne sintética.

Los datos de consumo de carne per cápita varían mucho en función del nivel de desarrollo de cada país. En Estados Unidos se consumen 127 kilos por persona y año; en Nicaragua, 29; en España, 100 (el consumo más elevado de Europa); y en el Congo, tres kilogramos de carne por persona cada año. Un rápido vistazo al mapa de la FAO explica a las claras la divergencia en el consumo, la relevancia de la industria cárnica en cada país y refleja con fidelidad cómo a mayor desarrollo, más carne en la mesa.

El estudio The green revolution, de Lantern, consultora especializada en alimentación, calcula que el mercado español de bebidas vegetales alcanza ya los 298 millones de euros, el de sustitutivos cárnicos 72; y los y el de yogures y postres de base vegetal, 60 millones.

Pero también hay detractores que advierten de otros efectos adversos. Algunos científicos afirman que la energía que se necesita para el proceso de producción deja una huella de carbono enorme . Algunas religiones discuten sobre la pertinencia de su consumo y los veganos creen que éticamente no procede .

Posiblemente la industria impondrá este nuevo producto que aún no sabemos si podemos considerar carne o no. Hay un precedente al menos en el uso de la terminología en la UE. El Parlamento europeo autorizó hace tres años -tumbando la petición del sector cárnico- que los productos vegetales utilizaran las denominaciones tradicionalmente asociadas a los de origen animal. Las hamburguesas vegetales se pueden llamar así y no discos; las salchichas, idem, en vez de tiras o cilindros, como pedía la industria cárnica.