Domi Vélez, el Mejor Panadero del mundo: "El más raro que he hecho es el 'panis nauticus', con yeso"

Puede parecer ambicioso eso de ostentar la corona de Mejor Panadero del mundo. Pero a Domi Vélez el título no se lo ha dado su familia una tarde de pandemia (como a muchos españoles), sino la Unión Internacional de Panadería y Pastelería, toda una institución entre los que saben de esto. De la magia y el arte que se produce cuando mezclas, al menos, harina, agua y levadura. El alimento que ha acompañado a toda la humanidad desde sus orígenes no es broma. Y no es fácil. Eso viene a decir este andaluz, quinta generación en el oficio y más de tres décadas pasando calor en su obrador de Suecia (Sevilla), el Domi Velez Bakery, en el que mezcla tradición e innovación "como en una soleá".