El cerdo ibérico, el icono español que se entrega por entero

Los elementos más tradicionales relacionados con el cerdo ibérico se cruzan hoy con la otra realidad del cochino español, convertido en un icono nacional , en un producto de excelencia gastronómica muy alejado de los simples embutidos caseros de los que se alimentaban las familias durante un año y en un objeto de culto en muchos países, lo que incrementa notablemente cada año sus datos de exportación. De hecho, no hay doce de octubre, el día de la Fiesta nacional, en el que en las embajadas españolas de todo el mundo no se pinche una pata de jamón de bellota y un cortador ofrezca a los invitados lo mejor que puede ofrecer la gastronomía española. Pura esencia patria allende los mares. El animal más generoso que existe: se entrega enterito, desde las piernas a las paletas, el lomo, las manitas gelatinosas, el solomillo, el costillar, la papada, la carrilera y hasta cede las dos orejas y su rabo helicoidal sin que torero alguno tenga que hilvanar filigranas sobre el albero para arrebatárselas en buena lid.

Es un animal sorprendente: con un olfato privilegiado (ejemplares de otras razas se emplean para detectar trifas en el bosque) y un punto gourmet: se afanan en buscar solo las bellotas más tiernas. Y pese a su apariencia rechoncha es un animal activo: en tiempo de montanera pueden recorrer hasta 20 kilómetros diarios persiguiendo las mejores bellotas de la dehesa, de las que se pueden zampar hasta 15 kilos diarios. Añadan a esto que estos animales no sudan y que no tienen glándulas sudoríparas. Por eso se revelan en el barro: para refrescarse. Tienden a la familia numerosa: hasta 6 u 8 lechones por parto, ejemplares que pueden alcanzar casi los 200 kilos cuando adultos. Con sus pezuñas negras que le dan nombre su mítica denominación popular hollan desmañadamente la tierra a su paso. La articulación menos grácil del sujeto es el cuello, que no venía en el paquete básico. Si lo observa detenidamente, el cuello lo tiene cosido a la columna vertebral, lo que le impide levantar la cabeza y otear el horizonte, una costumbre que ayuda a matar el aburrimiento en las dehesas, tan previsibles y uniformes. Pues de ahí, de ese marrano feote, trotón y comilón, proceden manjares irrepetibles, especialmente el jamón, con una infiltración grasa entre los músculos que lo convierte en un producto único.