En casi la totalidad de los recetarios de cocina, en muchísimas webs y hasta en redes sociales hay millones de propuestas para hacer croquetas. Karlos Arguiñano es el chef que más tiempo lleva enseñándonos los menús tradicionales de nuestro país en sus programas y uno de sus mantras es la cocina del aprovechamiento . Precisamente, la croqueta es la reina en estos términos porque la besamel pega con todo, no solo con jamón serrano; con un pedazo de pollo asado, con una ración de bacalao, con cualquier cuña de queso, con verduras, con un filete de ternera, con los restos de las carnes del cocido…

Una vez se prepara y se desmenuza el relleno elegido para preparar croquetas, conviene hacer la besamel con las medidas concretas de sus ingredientes y no “a ojo” para que no quede ni muy espesa ni muy líquida. Después, habrá al darles forma y freírlas también influye las características de la masa.

El chef también añade una cebolleta y, si no son de queso, un diente de ajo partidos muy menudito. Primero derrite la mantequilla o calienta el aceite en una cazuela grande, después incorpora la cebolleta y el ajo que rehoga unos seis minutos, antes de meter el relleno para saltearlo. El siguiente paso es echar el harina que también se rehoga hasta que se mezcla con la grasa. Por último, se vierte la leche, pero ya templada y en pocas cantidades, mientras se remueve constantemente con unas varillas para que no salgan grumos. La mezcla debe cocinarse unos 20 minutos de modo que el harina no quede cruda.