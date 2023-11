Gracias a Karlos Arguiñano en casa nos hemos atrevido con recetas antes impensables como la de los calamares rellenos con salsa americana. Además, al igual que en Uppers se rige por la cocina del aprovechamiento y enseña cómo prepararlos sin desperdiciar absolutamente nada . En Uppers vamos a desvelar cuál es el truco de Arguiñano para rellenar calamares en una receta que, aunque no es fácil, el chef la transforma en un plato relativamente sencillo.

Tal vez en el mundo del calamar hay un inconveniente para los que se inician en la gastronomía, porque cuando no se presta atención al sazonado, a los tiempos de cocción y a las temperaturas se corre el riesgo de que resulten chiclosos, blandorros o al contrario muy duros. Sin embargo, no hay nada como dejarse llevar por Karlos Arguiñano, si se siguen sus indicaciones al pie de la letra los calamares quedan perfectos .

En esta ocasión hemos elegido su receta de calamares rellenos con salsa americana en la que el chef confiesa cuál es su truco para no desperdiciar nada. Los ingredientes que exponemos a continuación son para cuatro comensales: 16 calamares de tamaño mediano, 1 cebolla roja, 1 pimiento verde, 3 dientes de ajo, 150 mililitros de salsa de tomate, 80 mililitros de vino blanco, 80 mililitros de brandy, 250 mililitros de caldo de pescado, 1 cucharadita de harina de maíz refinada, 1 guindilla cayena, sal y aceite de oliva virgen extra. Como recipiente es necesario contar con olla rápida para agilizar los tiempos.

El truco que emplea Arguiñano es utilizar estas partes más feas (aletas, tentáculos y corbatas) como relleno de forma que se aprovechan todas las partes del calamar. No es necesario trocearlas, solo introducirlas dentro de los tubos. Otro de sus trucos es dejar los cuerpos del revés para rellenarlos porque así se cierran solos automáticamente y no es necesario pincharlos con un palillo para que no se salga el relleno.