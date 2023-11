Dabiz Muñoz, mejor chef del mundo por tercera vez: los otros españoles en el top

Dabiz Muñoz ha sido elegido el mejor chef del mundo por tercera vez consecutiva en la séptima edición de The Best Chefs Awards destacando su cocina innovadora y su forma vanguardista a la hora de hacer nuevas creaciones gastronómicas. Los premios se han entregado en Mérida, en la región mexicana de Yucatán, una de las zonas más diversas del país en cuanto a gastronomía. El cocinero ha celebrado su triunfo mencionando a su mujer, Cristina Pedroche, y a su hija, aunque no es el único español que aparece en la lista de los 100 mejores chefs del mundo, pero sí el único que ocupa el primer lugar.