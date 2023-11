La nueva biblia de siempre: cocinar, comer y reaprovechar

El futuro nos lleva a veces al pasado. La sostenibilidad y la conciencia por la oferta insuficiente de la despensa global ha acelerado prácticas gastronómicas y de consumo que hunden las raíces en las cocinas de nuestras abuelas. La llamada cocina de aprovechamiento es hoy un imperativo. Quien no lo hace por convicción lo hace por necesidad, que con la subida del precio de los alimentos no está la cosa para tirar nada.

Los anglosajones le llaman trash cooking. Vale, pero es lo mismo: la técnica, la habilidad y la cultura -sí, cultura, porque el hábito de aprovecharlo todo es cultural- de reutilizar las sobras de una comida y colocarlas de nuevo en la mesa como una nueva elaboración, con otra receta y técnica diferente. Lo que viene ocurriendo en la mayoría de los hogares desde que el mundo es mundo. A las abuelas y las madres, que eran quienes tradicionalmente se hacían cargo de la cocina familiar, nadie les tuvo que decir que tenían que hacerlo. Era lo lógico: apretaban los tiempos, en las casas no sobraba nada y era delito vivir con la opulencia de quien descarta género en buen estado que, además, sabiamente utilizado promete nuevos ratos de gloria culinaria. Sacarle todo el partido posible a la compra y al esfuerzo colectivo de agricultores y cocineros. Ese es el objetivo.

Muchos cocineros se han ido adhiriendo a esta tendencia y muchos han implantado sistemas integrales de reciclaje en sus establecimientos. Centros como el Barcelona Culinary Hub (Universidad de Barcelona) ofrecen cursos de capacitación para formar a los profesionales de la hostelería. Algunos cocineros, como el célebre chef Bosquet, premiado como Best Foodie en 2018, hace una cocina basada en el aprovechamiento total de los productos. Una filosofía que complementa con la utilización de proteínas y grasas de calidad, desterrando todo ultraprocesado de la cocina. Hasta 30 chefs con estrellas Michelin se unieron para escribir el libro 'Estrellas contra el desperdicio', con 30 recetas que pretenden ofrecer ideas a los cocineros aficionados y aportar una reflexión sobre la necesidad de reaprovechar las sobras .

Iluminadas las calles, colocados los abetos de cartón piedra en todas las ciudades y preparadas ya las alfombras de acceso a los centros comerciales, podemos decir que la prenavidad -más larga que las propias pascuas- ya ha llegado. Esta fecha trae debajo del brazo su propia idiosincrasia respecto al gasto y, por lo tanto, los desperdicios . De hecho, más de un 20% de la comida que preparamos en navidad termina en la basura. Y dos datos: la mitad de los españoles compra alimentos que no le gustan especialmente, pero considera que son típicos de estas fechas y uno de cada cinco ciudadanos admite que durante estos días dados al consumo y el abuso alimentario desperdicia más comida que en cualquier otra época del año.

Son datos de Too Good to go, la plataforma que lucha contra el desperdicio de alimentos y que tiene casi siete millones de usuarios y agrupa a 20.000 negocios activos comprometidos con la misma filosofía. Entre sus empresas colaboradoras están muchas de las firmas de distribución o de comida rápida más extendidas del planeta. A través de su app se pueden reservar alimentos a bajo precio en numerosos comercios. Reduce la factura para el consumidor, minimiza la merma para los restaurantes y supermercados y reduce la contaminación: sostienen que salvar una barra de pan equivale a evitar un kilómetro de emisión de CO2 de un coche.