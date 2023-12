El mundo en un queso

Clara Díez ha hecho dos viajes para escribir un libro hermoso, necesario y que es un tributo al queso artesano. El primero ha sido un viaje constante -que han sido muchos- a coche o pie, por carreteras poco transitadas, trochas, caminos caudales y senderos de tierra. El otro ha sido un viaje interior. El que hizo en coche, acompañada de su padre, el fotógrafo Justino Díez, le ayudó le descubrió un mundo que le ha impactado y ha moldeado su vida. Y reflexionando, leyendo y poniendo sensibilidad donde otros solo ven mohos ha ordenado algunas prioridades de su existencia en torno a un mundo en el que el cuajo, las bacterias y las cortezas no siempre dejan ver el bosque. Sus ideas, conocimientos y experiencias los ha ordenado y desarrollado en su libro 'Leche, fermento y vida (Cómo el queso cambió mi visión del mundo)' (Editorial Debate). “Me interesa entender el queso desde una perspectiva holística. La que nos ayuda a entender quiénes somos, de donde venimos, hacia donde vamos. Me interesan la tierra, el alimento, las bacterias que rondan por el aire y que generan cortezas, esos pequeños universos irrepetibles y milagrosamente comestibles. Me interesan las manos de los queseros arrugadas por el contacto con la cuajada tibia”, explica Clara Díez en una especie de manifiesto no exento de cierto rusticismo poético.