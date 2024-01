Las reinas ya tienen roscón

No exactamente. Ni procede, como el otro, de las saturnales romanas, que era la fiesta de los esclavos, que se celebraba en diciembre para celebrar un nuevo año de luz y la finalización de los duros trabajos en el campo. Pues no, el Roscón de reinas by Vanille nace del propósito de dos empresarias: Ariana Onno, fundadora de la Semana de la Moda sostenible de Madrid y de Joyas Hobe; y de Leticia Junco, socia de Vanille Bakery Lab, y lo hacen para “honrar y homenajear a aquellas mujeres y niñas que en su faceta de pacientes, familiares o como personal médico, llevan adelante una batalla diaria contra el cáncer”, explican las creadoras del producto, “ya sea en primera persona o cuidando y atendiendo a quien lo sufre”.