La ensaimada es uno de esos dulces que no necesitan presentación dentro y fuera de nuestras fronteras. Aunque muchas veces la duda surge a la hora de saber si se trata de una comida dulce o salada, pues ambas cosas que pegan. La ensaimada se ha convertido en todo un icono de Mallorca, como no podía ser de otra manera.

Una ensaimada es una masa dulce elaborada a base de harina de trigo, azúcar, huevos, y el ingrediente que le da nombre, la manteca de cerdo , que en catalán se llama “saïm”. Es la reina por excelencia de desayunos, meriendas, comidas y cenas con amigos o en familia. Las ensaimadas no tienen límites, son como un lienzo en blanco sobre el que añadir todo tipo de productos. Aunque las originales tienen su origen en Mallorca, muchas son las pastelerías en la península que se han puesto las pilas para ofrecernos las mejores ensaimadas de Mallorca fuera de la isla. ¡Nuestra selección!

Corría el año 2020 cuando David y su mujer decidieron echar la imaginación a volar y crear uno de sus dulces más espectaculares, 'les maretes' . “La ensaimada del amor, de la nostalgia, de la maternidad, del sentimiento, la ensaimada que también hace un guiño al nombre de mi hija Mar ”, asegura el propio pastelero. Desde entonces no ha dejado de innovar y de fermentar masa de ensaimada.

Los dueños, desde hace más de sesenta años se dedican a la pastelería desde siempre. Para ellos, la calve de la ensaimada está en la fermentación de la masa, precisamente por eso, hay que reservar el dulce con al menos 12 horas de antelación. Entre sus especialidades están las ya clásicas chocolate con crema, crema catalana o pastelera, sobrasada, mazapán… no obstante, llevan años innovando con sabores como ensaimada fresh de limón y fresas o de After Eight.