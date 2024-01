Conviene saber cuándo es la época de recolección para comprarlos frescos y que duren más tiempo en casa. No deben tener brotes ni raíces, deben estar prietos, firmes al tacto y jugosos por dentro. La piel externa de una cabeza de ajos debe ser uniforme, blanca o pálida, sin manchas ni humedades , homogénea y fina.

En la mano tiene que pesar , en caso contrario, lo más probable es que se trate de ajos de una cosecha anterior, que se percibe porque muchos de sus dientes parecen huecos y no tienen peso porque se han secado. También sucede que pueden empezar a pudrirse y a reblandecerse sus dientes por ser antiguos.

Independientemente del color, este tubérculo no solo es un básico de la dieta mediterránea, sino que contiene compuestos azufrados, vitaminas A, C y B6, manganeso, selenio, fibra y aminoácidos libres muy beneficiosos para el organismo. En principio, el ajo ayuda a combatir el resfriado, previene contra enfermedades neurodegenerativas, cardiovasculares o cáncer, favorece la desintoxicación del cuerpo de metales pesados y mejora el rendimiento cognitivo y deportivo.

Una vez en casa con una ristra de ajos, lo ideal es no refrigerarlos. Si se consigue simular las condiciones adecuadas de conservación pueden durar frescos manteniendo intactas su textura y sus propiedades un mínimo de tres meses y hasta medio año . La cabeza entera y los dientes por separado aguantan la congelación, sin embargo, pierden algo de sabor.

Los ajos necesitan oscuridad, un ambiente seco y una temperatura fresca. En realidad, el truco está en meter las cabezas enteras con todas sus capas, tal como se han comprado en tienda, dentro de un recipiente específico que se viene usando en las cocinas tradicionalmente y ninguna invención ha logrado desterrarlo a los trasteros. Se trata de un tarro de barro, de cerámica o de metal con unos cuantos agujeros que permiten la circulación del aire en el interior. De este modo, dentro no se acumula el calor ni la humedad. Por su parte, el envase también incorpora una tapa, que mantiene los ajos a oscuras.

El bote de los ajos habrá que dejarlo en un lugar fresco, seco y oscuro, a temperatura ambiente, por supuesto, lejos de la luz de sol y de una fuente de calor. Por tanto, la propuesta de colocar ese recipiente sobre la encimera de la cocina junto a la placa de guisar, por muy bonito o vanguardista que sea, no es nada recomendable. Necesita permanecer dentro de un armario o en la despensa, ventilada, sin luz, sin calor y sin humedad. Esta ventilación del espacio y del bote en sí mismo evita que los ajos atrapen la humedad y se estropeen. Igualmente, la oscuridad no permite que los dientes germinen. En caso de no contar con un bote específico para ajos se puede usar uno de cristal, agujerear la tapa y dejarlo dentro de un armario.