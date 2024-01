Una taberna son todas las tabernas

No sin cierta melancolía, recuerda las marcas de la historia en las barras de madera -y el rayón profundo en las de estaño- de las recias tabernas madrileñas: “Chisperos, periodistas liberales, el panfleto, la movida de los 80, la Pradera de San Isidro, la guerra civil y el No pasarán. Y el vino siempre en lo alto del mostrador. La historia de Madrid está en sus tabernas”. La taberna se hizo bar, el vino comenzó a competir “con la pequeñoburguesa” cerveza y los callos se entronizaron como tripería esencialista de lo madrileño y plato con trompetería asociada y rango mayor. Y Madrid siguió creciendo y hoy las ajadas tabernas conviven las nuevas tabernas, dignas, perfectas en su modernidad y con prosapia tabernera. No confundir con los gastrobares manejados por camareros vestidos a la funerala que no saben leer el pensamiento del parroquiano ni saben qué es un valdepeñas e ignoran que un vaso de morapio encierra más respuestas que el María Moliner. Valdepeñas es el nombre de oro asociado a la taberna madrileña: surtidor fiel de alegría, según datos de Mesonero Romanos, cronista oficial de la ciudad, de las 1.500 tabernas censadas en Madrid en 1900, un total de 810 solo servían vino de Valdepeñas, que llegaban a diario a Madrid en el Tren del vino, un convoy con 30 vagones repletos de pellejos de vino.