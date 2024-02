El mejor sándwich del mundo es de Bilbao

El País Vasco es el paraíso de los pintxos, esas rebanadas de pan sobre las que se sirve una deliciosa porción de comida que se ofrecen en los bares y tabernas de la tierra, pero eso no significa que en Euskadi no haya otras exquisiteces que llevarse a la boca. Por ejemplo, los Triángulos del Bar Eme, un sándwich que se vende única y exclusivamente en un establecimiento de Bilbao desde hace más de 70 años y que, para muchos, es el mejor del mundo. Lo sea o no, lo que está claro es que no admite imitaciones.