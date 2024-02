El tomate, la joya reventona que llegó de América

Esa fruta oronda y colorada silvestre , hija de la cultura hahuatl llamada “tomati” o “xictomati” (fruto con ombligo) por los aztecas, provenía de Chile, Perú y Ecuador y fue domesticada y cultivada por todo Mesoamérica (desde el sur de México a Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica). Los primeros ejemplares, no obstante, eran amarillos. Por eso los italianos le llaman pomodoro (pomo de oro). Y a su llegada, fue considerada una planta venenosa y se confinó a formar parte de los bodegones decorativos.

Los historiadores y expertos en consultar legajos de todo origen no se ponen exactamente de acuerdo en la fecha, pero hay cierto consenso en que el primer barco que traía a bordo semillas de tomate arribó a Sevilla en 1.540 . Posiblemente en la misma sentina viajaba el maíz. Todas las mercancías de las naves que llegaban al puerto de Sevilla se registraban en la Casa de Contratación para el pago de tasas e impuestos, salvo las plantas, que escapaban al riguroso control fiscal de la corona, por lo que las fuentes documentales son escasas e imprecisas.

La causa principal es el crecimiento de las importaciones de terceros países, de forma especial, Marruecos, que vende ya en la UE casi un tercio de los tomates que se consumieron durante 2023. Durante el primer trimestre del pasado año el país norteafricano superó por primera vez a España en ventas en el entorno comunitario, un asunto clave que tiene revuelto al sector, que exige una revisión de las relaciones comerciales. No obstante, el primer productor mundial es China , que pone en el mercado el 31% del total mundial, seguido por India y Estados Unidos.

No todos los tomates son adecuados para cualquier plato, como bien sabe cualquier que haya empuñado alguna vez una espumadera o un cuchillo de corte. Algunas variedades son ideales para ensaladas y otros para hacer salsas, sopas o guisos .

Es el resultado híbrido al mezclar algunas variedades pero no es un transgénico, como a veces se afirma por error. Es ácido y dulce a la vez; y de carne dura aun en estado de plenitud y maduración. Su color es más oscuro que el habitual, menos brillante y puede tener reflejos dorados y verdosos que no son indicativos de falta de maduración. A veces su piel es también marrón oscura e incluso negra. Aporta una cierta textura crujiente. Su origen no está especialmente definido. El más cultivado en España proviene de Adra (Almería), donde, sometido a un estrés hídrico importante, desarrolló sus características peculiares. Ensaladas o en sopas frías.