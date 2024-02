Lo nuevo en el sector del lujo: de Armani a Dior, las firmas crean sus restaurantes

Cuando comprar no entra en los planes, siempre quedan las ganas de entrar en los templos de la moda de las marcas de lujo; se aprende y se aprecia la maestría de los que bordan y cosen, se disfruta contemplando la caída y el movimiento de los tejidos y se sueña con calzarse esos zapatos. Ahora, incluso es posible vivir en una villa decorada por los mejores, pasar las vacaciones en sus hoteles o alargar el tiempo sentándose a una mesa exquisitamente vestida por los mejores diseñadores y probar una gastronomía de lujo. Al final, es una sofisticada experiencia en la que uno respira y se empapa con Dior, Armani, Louis Vuitton, Ralph Lauren, Tiffany, Dsquared2 o Prada. Incluso ya se dice que si no vas a estas glamurosos establecimientos es como si no hubieras estado en la ciudad que las albergan.