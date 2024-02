Un vino de supermercado no tiene por qué ser sinónimo de vino peleón. En tiempos de crisis o de esplendor, nadie dice que no a una buena etiqueta económica, ya que puede encontrar en un vino desconocido una altísima calidad. Y es que los vinos baratos no son sinónimo de ser malos, ni mucho menos. Para demostrarlo está el D.O. Rioja Pieza Rey, perteneciente a la cosecha de 2019 y madurado en bodega, un vino elaborado a partir de tempranillo y garnacha que ofrece un sabor único y un precio de risa.