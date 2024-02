En la pequeña taberna de carretera Bouche à Oreille, a las afueras del pueblo francés de Bourges, no eran ni las 10 de la mañana de un 9 de febrero y el teléfono no paraba de sonar. En media hora, las 20 mesas del comedor ya estaban reservadas y Véronique Jaquet, la dueña, no entendía qué estaba pasando. La Guía Michelin acababa de publicar la esperada lista de 2017 con los restaurantes galardonados y este bar aparecía destacado con una estrella Michelín por error.