Joan Roca: "La cocina mediterránea es la octava maravilla del mundo"

Joan Roca (Girona, 1964), patrón, junto a sus hermanos Josep y Jordi, del triestrellado El celler de Can Roca , considerado dos veces el mejor restaurante del mundo, acaba de publicar 'Cocinar el Mediterráneo' (Planeta Gastro) junto a Salvador Brugués , colaborador del restaurante y profesor de cocina. Es un libro luminoso como el mar que lo alumbra, sencillo como la personalidad del autor y colorido como la despensa del arco que inmortalizó musicalmente Serrat y que cubre un universo propio entre Algeciras y Estambul.

Sí, exactamente es eso. Y creatividad sobre todo porque desmontando el mito de que aquí tenemos de todo hay que decir que el Mediterráneo es un lugar maravilloso pero aquí no hay tantos productos como en otros lugares del mundo. Sin ir más lejos, en el Atlántico por ejemplo hay más pescado, más variedad. Esa especie de escasez hace que seamos más creativos. ¿Cómo es posible si no que en todo el arco Mediterráneo se cocine una berenjena de formas tan distintas, si vas al norte de África, Estambul, Italia o Grecia? La cocina mediterránea está marcada por la misma luz, pero al tiempo es distinta y diversa.

También, claro que sí. Es la octava maravilla además avalada por el hecho de que los nutricionistas opinen que es una buena forma de alimentarse, fruto del crisol de civilizaciones y es una cocina que propone una manera de comer sabrosa y sostenible. No tenemos que buscar cosas nuevas, aunque siempre hay ingredientes que llegan de fuera, como ha sido durante toda la historia. Pero es una cocina que cada vez tiene más fuerza gracias a esa creatividad constante. En el momento actual, los grandes restaurantes están en toda el área mediterránea y eso es fruto de la tradición, el legado y la historia.

Hay muchas cocinas con la misma luz y los mismos productos, pero son diferentes. La diversidad es bonita, hay mucha variedad, cocinas que entienden el Mediterráneo de forma diferente, y la técnica y la utilización de los productos. A mí me encanta Turquía y voy mucho. En Estambul, en sus restaurantes observas que son los mismos productos pero cocinados de forma diferente. En el libro precisamente apelo a poner sobre la mesa esa mirada amplia sobre el Mediterráneo y sus productos de mercado, a hacerla divertida, diversa, esa tradición que es una forma de querer, de cuidar a la gente con la que vives. En definitiva, se trata de compartir la felicidad. Este es un libro doméstico. Es un libro para la gente común no para profesionales. Un libro para quienes anhelan volver a cocinar en casa, para quienes lo hacen y necesitan hacer cosas nuevas. Un libro sencillo. Y a la vez, estimulante para que no se pierda el hábito de cocinar en casa.