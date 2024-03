Rara es la cocina donde no nos encontramos con un par de patatas esperando a socorrernos cuando no sabemos qué poner al fuego para servir en la mesa. Su versatilidad hace que siempre sean una buena idea para crear cualquier tipo de guarnición o una buena tortilla, adaptándose al alimento principal. Eso sí, tienen la mala fama de engordar, aunque todo depende de cómo se cocinen o de la variedad de patata que se utilice, ya que solo en España hay unas 150 distintas.

Pero lo que más claro está es que la forma favorita de prepararlas para muchos es fritas, cierto es que con la llegada de las air fryer a nuestras cocinas parece que se hacen aún más al no necesitar tanta cantidad de aceite. Aún así, sigue sin ser la comida más sana de todas, pero de vez en cuando unas patatas bien fritas no le hacen daño a nadie. ¿A veces te quedan raras? Puede que no estes utilizando una variedad ideal para freír o no te queden del todo crujientes, y para eso hay un truco muy fácil con el que te quedarán para chuparte los dedos.