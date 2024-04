Rebujito, el rey de las ferias: su origen, la receta y las calorías que tiene

Se bebe en vasos pequeños o en catavinos y no solo es una bebida refrescante , sino que a más de uno le puede jugar una mala pasada, pues, aunque no lo parezca está cargado de alcohol . El rebujito se hace mezclando manzanilla con un refresco gaseoso, una bebida que para muchos “entra sola”.

En 2020 The New York Times catalogó en 2020 como «la mejor bebida veraniega de todos los tiempos». No contento con eso, en 2021, el rebujito paso a formar parte del Diccionario de La Lengua España, pues la RAE vino a bien añadirlo, hasta entonces, rebujito era una de esas palabras que utilizamos con naturalidad y asiduidad en el día a día pero que, no tenía el crédito de la RAE.