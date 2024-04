La escuela del vino, de la tierra y de la vida

No hay liturgia irrelevante. Cada una tiene su trascendencia, su momento y su ejecución. Los cinco pases de azadón cada año para abrir la tierra, compactarla y removerla; la obligación de pisar sobre tus propias huellas cuando andas por la viña para no aplastar innecesariamente la tierra ; la poda tradicional, el injerto en espiga y en yema con navaja afilada y precisión de cirujano; el saber mirar la luna; la siesta en el campo y la irrupción en la taberna al acabar la jornada sin limpiarse las botas para presumir de la albariza blanca y calcárea pegada a la suela. Esas son las labores y costumbres de una profesión histórica en las zonas productoras. Aprendida con el tiempo y escuchando a quienes saben porque escucharon primero a quienes sabían más que ellos.

Es obligado entender lo que llama el autor “los ritmos de la vida”, desarrollar un vínculo especial con los animales; se le exige poseer una mirada artística porque “el vino y la agricultura son un arte para él”. Y ahí no acaba la cosa: para este hombre del renacimiento viñero se reclama intuición, cierta espiritualidad, capacidad de organización, habilidades comunicacionales para transmitir su oficio y por supuesto saber disfrutar comiendo y bebiendo bien tras un duro día en el campo. Ismael Pinteño, plasma en sus acuarelas ese mundo que frisa lo onírico con trazos y colores evocadores y las luces exactas que cualquiera que haya atardecido un día en una viña reconocerá.

Hay otras virtudes sin las cuales un buen viñador no avanzaría. Es crítico para Alejandro Muchada que sepa transmitir a través del vino el vínculo que mantiene con su parcela y que tenga capacidad para degustar el vino “no solo con la nariz y la boca, sino con todo su cuerpo, lo siente desde la coronilla hasta lo pies” .

Es un libro que cuenta con la sensibilidad de quien ha encontrado una nueva vida en la viña los procesos, las vivencias, la historia y la reciedumbre de quienes llevan haciendo vino desde tiempos ancestrales. Un viñador que es siempre el mismo viñador si cumple con los ritos, comportamientos y saberes que relata el arquitecto que descubrió que no hay formas más perfectas e irrepetibles que las de la naturaleza, que no existe edificación más compleja y estimulante que la de un buen vino; y que no hay escuelas con más maestría que la del viejo viñador con el rostro agrietado por el sol con manos encallecidas y, a la vez, de terciopelo.