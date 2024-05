Pan gallego: viaje al corazón de Galicia

No se entiende la orfandad en la que vivía la legendaria historia del pan gallego hasta que ha llegado Edu Lavandeira , ha cogido su mochila y se ha hecho un Labordeta echándose al camino. Se ha embarrado los zapatos buscando el último horno vivo en cada aldea, ha visitado panificadoras y panaderías , ha escuchado a los maestros, recogiendo el que será el último testimonio vital de muchos de ellos antes de que sus saberes se pierdan como un eco en el océano.

Esa incontaminación es, precisamente, la que alumbra productos tan singulares. Existen algunas estandarizaciones básicas en la elaboración, pero porque cada panadero por su cuenta ha legado a las mismas conclusiones, no porque se compartan los arcanos. Y si no se comparten no es por la avaricia de retener los secretos y proporciones aún celados de cada masa. No se comparten porque Galicia, en parte, es así: minifundista hasta en el pan y con una lluvia interior en cada casa que la convierte en refugio y Estación Termini.