La cerveza más barata se sirve en Madrid y cuesta menos de un euro

Tanto en redes sociales como en el propio local, con un gran cartel que te avisa al llegar, anuncian algo que les preguntan muy a menudo: "No somos franquicia". También lo dejan claro con diferentes frases en su Instagram: "Como Tapeando no hay dos, pero literal. Somos 100% original, no somos franquicia. No encontrarás otro igual" o "miles de historias, pero un solo bar", son algunas de las frases que utilizan para asegurar que no pertenecen a ningún grupo, pero que sin duda tienen precios de los más competitivos.