Adentrarse en el restaurante de la hija de Florentino Pérez es como traspasar el umbral hacia un mundo de ensueño gastronómico . La arquitectura del lugar, cuidadosamente diseñada para fusionar la elegancia clásica con la modernidad vanguardista, crea un ambiente acogedor y sofisticado que invita a sumergirse en la experiencia culinaria con todos los sentidos. De esta manera, El Babero se separa de los restaurantes clásicos, al ofrecer solo mesas altas, y no permitir reservar con antelación . El objetivo de esto es convertir todo el local en una suerte de barra de bar que facilite un ambiente distendido y agradable.

A esto hay que sumar unos precios no demasiado elevados para que convierten a El Babero en un restaurante accesible para la mayoría de los bolsillos. En condiciones normales los comensales que acuden a él no necesitan realizar un gasto superior a los 50 euros, aunque existan opciones que superen esos precios, como es el caso de ‘El Cocido de Caza’, que vale 80€ o de la 'txuleta' de vaca rubia gallega, que tiene un precio de 55 euros. Eso sí, hay que tener en mente que no se trata de una taberna con comida de batalla, sino que El Babero trata de darle un extra de cariño a sus platos para justificar su precio en comparación con otros restaurantes.