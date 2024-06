El mejor restaurante del mundo está en Barcelona: qué se come

Tras casi una década, España vuelve a liderar una de las listas más aclamadas para los amantes de la gastronomía. Disfrutar , el restaurante de Barcelona que gestionan los chefs Mateu Casañas, Oriol Castro y Eduard Xatruch , ha conseguido romper la barrera y pasar del segundo puesto a convertirse en el mejor restaurante del mundo en la lista de The World’s Best 50 Restaurants . Una decisión que se ha conocido durante esta madrugada en España en una gala celebrada en Las Vegas y que ha coronado al restaurante español, que coge el relevo a Central , el peruano liderado por Virgilio Martínez y Pía León, que ganó en 2023.

Las primeras reacciones no se han hecho esperar. Oriol Castro, con una gran emoción, aseguraba no esperárselo, mientras que su compañero Eduard Xatruch quiso dedicar el triunfo a todo el oficio, pero sobre todo al equipo de Disfrutar. “Sin él no somos nada, se lo debemos todo a ellos”, decía hace apenas unos minutos el chef.