¡Ortiguilla, qué guapa eres!

Comerse una ortiguilla es beberse el mar. Como si entraras, confiado y optimista, en una ola con la boca abierta. ¿Les suena? ¿Ustedes no han tenido infancia? ¿No les llega el recuerdo a sal y yodo en la boca y el agua bajando, depurativamente, por el conducto nasal? Pues eso, pero sin el mal rato de la porción de ola en la nariz. La ortiguilla no es un alga. Nones. No es de origen vegetal marino como se piensa popularmente. La anemonia sulcata, que es la más común y utilizada en la cocina, es un animalito. En concreto dice la ciencia que es un cnidario antozoo y solo se presenta en forma pólipo, no de medusa, aunque lo parezca, aunque debe ser prima lejana. Hay quien dice que las anémonas son muy feas. Discrepamos: son otro tipo de belleza, como Rosy de Palma. Esa melena despeinada por las corrientes submarinas y el colorido caribe de sus cabellos la convierten en un bicho adorable. Guapa, podría llamársele sin temor a la exageración ni al qué dirán.