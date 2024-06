Carne con trienios

Decía José Luis Coll, mordaz y brillante humorista, que el jamón era “un exquisito pedazo de momia” . Siguiendo el aserto, podríamos afirmar que la maduración de las carnes de ternera y buey entran de lleno en los arcanos de la momificación. Seguro que ha oído hablar de la maduración en seco o dry aged de diferentes piezas cárnicas. Y probablemente al entrar en un restaurante ha visto las cámaras de maduración a su paso, con piezas longitudinales colgando de un gancho y con una tarjeta con anotaciones clavada en la grasa: raza, fecha de sacrificio, edad del animal, trazabilidad, etc. O chuleteros completos en la vitrina refrigerada , expuestos como diamantes gigantes. Es más, en la carta de los restaurantes especializados habrá comprobado la variedad de maduraciones (y los precios), cortes y razas a que se somete cada corte.

Usted, que siempre ha sido de chuleta, sin más, se ve ahora obligado a decidir entre una vaca rubia gallega, una simmental, una pieza de picaña o la chuleta Nueva York de un buey de aldea; entre un solomillo de hereford o un tomahawk con 35 días, entre un T-bone o el chuletón de una frisona con 60 días de cámara. Ese Wuagyu , ese charolés, esa ternera limousin, la santa Gertrudis, el angus, la brahman india o la asturiana de montaña. ¡Ufff, estrés! Le obligan a discernir entre los misterios diferenciales del lomo alto y el lomo bajo cuando usted solo piensa en zamparse una chuleta poco hecha. Es su tributo a la modernidad. No se rinda. Todo es un poco más difícil y mucho más caro, pero recuerden que también están trabajando para usted. Siéntase afortunado.

Comercialmente, porque cualquier producto necesita innovaciones, estímulos para el consumidor o ganchos para incorporar a nuevos consumidores. Ocurre en todos los sectores y con todos los productos. Las carnes no iban a ser menos. No es un fenómeno nuevo, aunque sí de recuperación reciente. El texto más citado para buscar el origen de las carnes maduradas es La cocina y los alimentos, de Harold McGee, el escritor norteamericano especializado en la química de los alimentos, quien profundiza en su libro en los asuntos relacionados con la química y la biología de los alimentos más habituales. McGee explica que en el siglo XIX los cuartos de vaca se dejaban a temperatura ambiente durante días hasta que se pudría la capa exterior de la carne. El proceso se conocía como mortificación y era muy apreciado por quienes tenían veleidades gastronómicas.

Jugar con la maduración de los productos al límite o más allá de la putrefacción no conoce fronteras. En Islandia se utiliza un tipo de tiburón con una carne de sabor muy recio -con mucha concentración de ácido úrico- para un proceso de cocinado que incluye estar enterrado varias semanas. Se extrae la carne y se cuelga en secaderos al viento antes de ser consumido. Se capta el aroma en varios kilómetros a la redonda. En japón adoran el funazushi, un plato que requiere cuatro años de elaboración. Utilizan una carpa que se pone en salmuera un año antes de ser secada y cubierta con arroz. Posteriormente se fermenta mientras el pescado se va descomponiendo y desarrollando un sabor agrio al parecer muy valorado. Y uno más: los huevos de los mil años: se entierra el huevo en una mezcla de arcilla, sal, lima y heno hasta convertirse en una yema verde oscura con un sabor a azufre que parece anunciar la llegada de Belcebú. Si quieren hablamos de la degradación de las caseínas y los hongos juguetones colonizando los quesos. En fin, que cada uno tiene sus manías.

Si se hace bien, como ocurre normalmente cuando se aplican los procesos y las herramientas profesionales, la carne es absolutamente sana. Aunque hay debates encendidos sobre su calidad y salubridad, no parecen tener base científica alguna. La maduración y la putrefacción no tienen nada que ver. Y la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria considera que la carne de vacuno que envejece en seco se considera tan segura como la carne de vacuno fresca si se madura durante 35 días a tres grados como máximo. Si le gusta la carne, atrévase a probarla. Las carnes maduradas es lo mismo, pero no es igual.