El mejor vino blanco de España, según la International Wine Challenge, cuesta 11 euros

Cuando decimos que España es un país de vinos, la mayoría de las personas piensan en un buen tinto, con cuerpo, sabor y aroma. No obstante, en el país también hay grandes vinos blancos, que destacan por ser más dulces y suaves que su hermano el tinto. Existen vinos blancos que tienden a la acidez y, la mayoría, recuerdan a la manzana y al limón mientras se degustan en el paladar. Esto no implica que no existan vinos blancos más fuertes, lo cual sucede si han sido fermentados en barrica.