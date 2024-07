Analfabetos alimentarios

En definitiva, entender con rigor qué nos dice la etiqueta de cada producto, qué se oculta tras las ilustraciones de impacto o qué encubren algunas palabras mágicas es el mejor camino para enderezar unos hábitos que en Europa conducen ya a la muerte de 2,1 millones de personas por enfermedades cardiovasculares atribuibles a una mala alimentación (encuesta Eur. J. Epidemiología 2019). Así, esta es una publicación que no entraría en los supuestos enunciados por el catedrático de nutrición Abel Mariné, a quien se cita en el libro, respecto a las publicaciones habituales sobre alimentación: "Tienen cosas buenas y originales pero las buenas no son originales y las originales no son buenas”.