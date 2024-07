Enemigos del vino

Para la parada y fonda diaria en la barra, su caña de toda la vida. A los hosteleros, la cerveza les reporta uno de cuatro euros que entran en caja. Los datos indican que los españoles consumimos unos 50 litros de cerveza al año o 417 copas , lejos de los checos (468), pero en unos umbrales muy estimables. La afluencia turística ayuda al impulso de la venta, cierto es. E influyen otros dos elementos clave: clima y tradición. El sur es más cervecero, el norte es más vinatero. Y en esos hábitos juega la cultura, la costumbre, el hábito heredado de padres a hijos y el desigual desarrollo de las regiones vinícolas hasta no hace demasiado tiempo. En cualquier caso, la cerveza no tiene rival. Vale.

No, si hay problemas para incentivar el consumo de vino no está en la producción ni en la oferta. No hay otro país con calidades y precios tan atractivos, con una gama casi ilimitada de precios y una oferta amplia y variada. Es imposible no encontrar vinos para todos los gustos y bolsillos en el amplio catálogo español. Si tiene un problema nuestro vino español es su bajo precio, sus producciones limitadas y cierta falta de ambición de muchas bodegas de pisar más el extraniero, un territorio que ya tienen muy trillado las grandes denominaciones históricas y al cual es imposible acudir con éxito sin producción suficiente y una estrategia comercial adecuada a cada mercado. Pero resumiendo: es casi imposible beber mal en España. Por donde vaya encontrará buenos tintos y blancos, rosados estimables, espumosos de nivel y los mejores vinos generosos del mundo.