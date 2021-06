Una de las frutas que más nos gusta en Uppers es la sandía y desde que empieza el buen tiempo la esperamos con los brazos abiertos. Eso sí, nos hemos acercado a charlar con nuestro frutero de confianza para que nos explique cómo elegir la mejor sandía porque todos los años le damos la “tabarra” con lo mismo. Se trata de una fruta enorme, que si está en su punto se acaba enseguida, pero cuando no es así cuesta terminarla y va de un lado a otro por la nevera.

1. El color

Cuando una sandía ya está madura, su cáscara se tiñe de un color homogéneo verde oscuro y adquiere una apariencia opaca en vez de brillante. En este caso, no te guíes porque su aspecto exterior sea atractivo como con otras frutas sino todo lo contrario. Si luce brillante, lo más seguro es que todavía no esté lista para su consumo. Además, debe tener una mancha amarilla cremosa que es la base dónde la sandía se ha apoyado sobre la tierra para crecer y por tanto no ha recibido la luz del sol.