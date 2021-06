Cuando llega el fin de semana y queremos organizar una cena en familia o con amigos se nos vienen a la cabeza multitud de ideas para el menú, pero enseguida las rechazamos porque en muchas destacan las grasas y los ultraprocesados. En Uppers ya hemos aprendido qué alimentos podemos comer en una dieta y darnos un capricho al mismo tiempo . Aunque no lo creas hay alimentos que no son lo que parecen. La clave siempre está en los ingredientes .

1 Pizza

Puedes preparar tú mismo la masa con harina integral (400 g), una pizca de sal, agua (200 ml.) y AOVE (2 cucharadas). El truco está en un buen amasado tras mezclar la harina integral en un bol con la sal, hacer un hueco en el centro para añadir el agua y el AOVE y amasar con las manos hasta conseguir una masa homogénea y compacta que no se pegue. Como no lleva levadura solo tiene que reposar unos minutos. Después se estira la masa con un rodillo sobre una superficie lisa espolvoreada con harina.

Los ingredientes que hemos elegido para cubrir la pizza son unas rodajas finas de tomate rojo, de calabacín y de berenjena . De proteína podemos poner unas lonchas de mozzarella fresca pero también queda muy rica con atún al natural en lata . Antes de meterla al horno (unos 10 minutos a 180 grados) añade orégano, albahaca o pimienta molida y un chorro de AOVE. No hemos utilizado tomate frito porque lleva una gran cantidad de azúcar y con las verduras frescas la pizza queda muy jugosa igualmente.

2 Hamburguesa

La clave de las hamburguesas está en comprar la carne de ternera con poca grasa en la carnicería y pedir que la piquen . Ya en casa queda riquísima aliñada con un poco de sal, pimienta, perejil, cebolleta y ajo muy picados. Se deben mezclar solo lo justo los condimentos con la carne y darle forma de filetes redondos. Después, cocínalas a la plancha con un chorrito de AOVE con el fuego en el punto medio-alto, dales una sola vuelta y no las aplastes.

En cuanto al pan, en todos los hornos hay donde elegir, que no sea industrial que además tiene mucha azúcar, con una forma redondeada, incluso la hamburguesa está riquísima con pan integral. No olvides añadir unas hojas de lechuga, unas rodajas de tomate y de cebolla e incluso puedes incorporar queso si es bueno, un semicurado, de cabra, azul… Como salsa, huye de las envasadas que abusan de todo lo no saludable y prepara en casa una mayonesa o una salsa de yogur.