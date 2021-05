Paella

Si viajas a Valencia, no puedes dejar pasar la oportunidad de probar la paella, uno de nuestros platos más famosos a nivel internacional. Llamada así por el recipiente en el que se prepara, tanto la forma de cocinar como los ingredientes que se utilizan en su elaboración son motivo de controversia. Que si no lleva pescado, que si no lleva marisco, que si falta el socarrat… Si sueles frecuentar las redes sociales, seguro que has visto estas quejas más de una vez.